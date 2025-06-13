Стало известно о попытках Израиля убедить США присоединиться к ударам по Ирану

JP: Израиль пытается убедить США присоединиться к ударам по Ирану

Израиль пытается убедить США присоединиться к ударам по Ирану. Об этом сообщает Jerusalem Post, ссылаясь на собственные источники.

«Израиль пытается убедить администрацию США присоединиться к продолжающимся операциям против иранских ядерных объектов и военных целей», — пишет издание.

Как отмечается, удары Израиля на данный момент были нанесены «в полной координации» с США, но проводились без использования американских средств или поддержки.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Иран пойти на сделку по ядерной программе, «пока не стало слишком поздно». По его словам, следующие запланированные атаки Израиля будут еще более жестокими и разрушительными.