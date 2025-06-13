Стало известно о сроках проведения операции Израиля против Ирана

Посол Израиля сообщил, что операция против Ирана продлится несколько дней

Посол Израиля во Франции Джошуа Зарка заявил, что операция против Ирана продлится несколько дней. Об этом дипломат сообщил в эфире радиостанции RTL.

«Эта операция может продлиться еще несколько дней, но это не операция на несколько месяцев или несколько недель», — рассказал Зарка.

Посол заявил, что это не объявление войны Ирану, а операция по пресечению его ядерной программы. Зарка также сообщил, что большая часть ядерного потенциала Ирана уже уничтожена.

Утром 13 июня Израиль начал атаку на Иран. СМИ сообщали, что израильский Моссад создал базу взрывчатых дронов на территории Ирана и применил их с началом атаки Военно-воздушных сил.