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09:34, 13 июня 2025Мир

Суд отменил предыдущий запрет Трампу на использование Нацгвардии в Лос-Анджелесе

Апелляционный суд США отменил запрет на использование Нацгвардии в Лос-Анджелесе
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетПротесты в США

Фото: Pilar Olivares / Reuters

Апелляционный суд в США отменил предыдущий запрет президенту США на использование Национальной гвардии для борьбы с протестами в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный документ.

Отмечается, что ходатайство о приостановлении действия решения суда было удовлетворено.

Ранее суд Северного округа Калифорнии временно запретил президенту Дональду Трампу использовать нацгвардейцев для наведения порядка в городе. Также суд обязал вернуть Национальную гвардию Калифорнии под контроль губернатора штата Гэвина Ньюсома. Однако администрация Трампа обжаловала этот вердикт, и апелляционный суд удовлетворил ходатайство о приостановлении действия решения.

Ранее сообщалось, что Калифорния подала в суд на администрацию Трампа из-за решения ввести Национальную гвардию в Лос-Анджелес для подавления беспорядков. В документе также содержится просьба к судье отменить приказ Трампа о развертывании Нацгвардии без разрешения губернатора штата Калифорния Гевина Ньюсома.

До этого Трамп подписал меморандум о вводе двух тысяч военнослужащих Нацгвардии США для разгона протестов в Лос-Анджелесе. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал решение американского лидера «целенаправленно провокационным» и пригрозил подать в суд.

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