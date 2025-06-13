Сыгравший Остапа Бендера народный артист России Михаил Янко ушел из жизни

Советский и российский актер театра и кино Михаил Янко ушел из жизни

Советский и российский актер театра и кино Михаил Янко, который сыграл в спектаклях Остапа Бендера, ушел из жизни. Соответствующую информацию сообщили в Министерстве культуры Липецкой области.

«В 1978 году М.Л. Янко пришел в театр драмы, а уже в 1985 стал лауреатом Государственной премии России за создание образа Астрова в спектакле "Дядя Ваня". Именно образы героев из произведений А.П. Чехова занимали особое место в творчестве артиста. Ушел настоящий мастер сцены, выдающийся артист и прекрасный человек», — говорится в публикации.

Известно, что в сценическом списке народного артиста игра в таких постановках, как «Живой труп», «Последний срок», «Похождения Остапа Бендера», «Таланты и поклонники», «Скупой», «Лев Гурыч Синичкин» и другие.

Ранее в июне ушел из жизни известный советский кинооператор. Отмечалось, что прощание с Вальдемарсом Емельяновсом, снявшим комедию «Три плюс два», состоится 13 июня в Риге по православному обряду.