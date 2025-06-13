Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:21, 13 июня 2025Мир

Трамп назвал последствия отказа Ирана от сделки с США

Трамп: Последствия отказа Ирана от сделки с США будут хуже любых ожиданий
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп предупредил Иран о последствиях отказа от сделки по ядерной программе с Вашингтоном. Об этом он написал в принадлежащей ему социальной сети Truth Social, передает РИА Новости.

«Я давал Ирану шанс за шансом заключить сделку. (…) Но, как бы они ни старались, как бы близко ни подходили к сделке, они так и не смогли этого сделать», — заявил глава государства после ночной атаки Израиля. Он заверил, что в случае отказа последствия будут «гораздо хуже любых их ожиданий».

Ранее Трамп призвал Иран пойти на сделку по ядерной программе как можно скорее. Он уверен, что следующие атаки Израиля будут еще более жестокими и разрушительными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трое россиян помогали аферистам выводить похищенные деньги и попались

    CAS разрешил «Вест Хэму» временно не платить ЦСКА за Влашича

    Захарова оценила высказывание экс-посла о русскоязычных молдаванах

    Посольство Израиля в Москве опровергло информацию о прекращении работы

    Влияние конфликта между Ираном и Израилем на поддержку Украины оценили

    В Иране назвали МАГАТЭ соучастником атак Израиля

    При израильской атаке по Ирану погиб командующий Военно-космическими силами КСИР

    Последствия обострения на Ближнем Востоке для Украины оценили

    Трамп назвал последствия отказа Ирана от сделки с США

    Россиянин описал карнавал в Европе словами «девушки разгуливают в крохотных купальниках»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости