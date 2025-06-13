Трамп назвал последствия отказа Ирана от сделки с США

Трамп: Последствия отказа Ирана от сделки с США будут хуже любых ожиданий

Президент США Дональд Трамп предупредил Иран о последствиях отказа от сделки по ядерной программе с Вашингтоном. Об этом он написал в принадлежащей ему социальной сети Truth Social, передает РИА Новости.

«Я давал Ирану шанс за шансом заключить сделку. (…) Но, как бы они ни старались, как бы близко ни подходили к сделке, они так и не смогли этого сделать», — заявил глава государства после ночной атаки Израиля. Он заверил, что в случае отказа последствия будут «гораздо хуже любых их ожиданий».

Ранее Трамп призвал Иран пойти на сделку по ядерной программе как можно скорее. Он уверен, что следующие атаки Израиля будут еще более жестокими и разрушительными.

