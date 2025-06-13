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18:08, 13 июня 2025Мир

Трамп заявил о звонках ему от представителей Ирана после ударов Израиля

Президент США Дональд Трамп заявил о звонках ему от представителей Ирана
Екатерина Ештокина

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о звонках ему от представителей Ирана после ударов Израиля. Соответствующий комментарий публикует NBC News.

По словам Трампа, у Ирана появилась новая возможность заключить ядерную сделку с США. «Они упустили возможность заключить сделку. Теперь у них может быть еще одна возможность. Посмотрим», — высказался он.

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При этом глава США подчеркнул, что иранцы уже обращаются к нему с таким предложением. «Они вызывают меня, чтобы я выступил», — заявил он, не раскрывая имен. «Это те же люди, с которыми мы работали в прошлый раз... Многих из них уже нет в живых», — заключил Трамп.

Ранее Трамп положительно оценил удары Израиля по Ирану. По его словам, удары Израиля благоприятно скажутся на мировых рынках.

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