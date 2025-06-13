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22:36, 13 июня 2025Мир

В Израиле назвали число выпущенных Ираном ракет

«9 канал»: Иран выпустил по Израилю более 300 ракет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Raneen Sawafta / Reuters

Иран выпустил по Израилю более 300 ракет. Об этом 13 июня сообщил израильский «9 канал» в Telegram.

«Предварительные и пока неподтвержденные сообщения о десятках прилетов. Размер ущерба пока неизвестен. Ситуация проверяется», — уточняется в публикации.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предупредила граждан о том, что Иран запустил ракеты в сторону Израиля. Утверждается, что военно-воздушные силы (ВВС) страны проводят операции по перехвату ракет и возможному нанесению ударов по Ирану для «устранения угрозы».

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан во время разговора с главой России Владимиром Путиным сообщил, что Тегеран ответит на удары Израиля.

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