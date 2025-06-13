В Израиле назвали число выпущенных Ираном ракет

«9 канал»: Иран выпустил по Израилю более 300 ракет

Иран выпустил по Израилю более 300 ракет. Об этом 13 июня сообщил израильский «9 канал» в Telegram.

«Предварительные и пока неподтвержденные сообщения о десятках прилетов. Размер ущерба пока неизвестен. Ситуация проверяется», — уточняется в публикации.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предупредила граждан о том, что Иран запустил ракеты в сторону Израиля. Утверждается, что военно-воздушные силы (ВВС) страны проводят операции по перехвату ракет и возможному нанесению ударов по Ирану для «устранения угрозы».

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан во время разговора с главой России Владимиром Путиным сообщил, что Тегеран ответит на удары Израиля.