Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:37, 13 июня 2025Мир

В Израиле оценили сроки возможного ответа Ирана после воздушных ударов

Reuters: Израиль ожидает, что ответ Ирана может последовать в ближайшие часы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Chen Junqing / Globallookpress.com

Израиль ожидает, что ответ Ирана после воздушных ударов по его территории может последовать в ближайшие часы. Такую оценку срокам ответной атаки дали израильские чиновники в комментарии Reuters.

«Два израильских чиновника: Израиль готовится к иранскому ответу в ближайшие часы», — говорится в публикации. Собеседники агентства предположили, что Иран запустит по Израилю сотни баллистических ракет.

Израиль нанес несколько воздушных ударов по Ирану. О начале атаки сообщил портал Axios, ее также подтвердил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

В результате ответных ударов Ирана Израиль, вероятно, понесет потери, и они будут отличаться от тех, к которым привыкли израильтяне. С таким предупреждением выступил начальник Генштаба еврейского государства генерал-лейтенант Эяль Замир.

Как отмечал ранее Axios, США обеспокоены тем, что противовоздушная оборона (ПВО) Израиля не выдержит ответного ракетного удара. Портал также приводит данные американской разведки о том, что у Ирана есть порядка двух тысяч ракет, способных нести заряд весом 900 килограммов и выше. Израиль находится в зоне досягаемости большинства из них.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США совместили предложения России и Украины и попытались их объединить. Как Вашингтон видит формат будущего мира?

    Трамп после ударов Израиля выразил надежду на продолжение переговоров с Ираном

    В Израиле оценили сроки возможного ответа Ирана после воздушных ударов

    Силы ПВО за ночь сбили над регионами России более 120 дронов

    Начальник Генштаба Ирана погиб при израильском ударе

    Названы очищающие кровь от токсинов простые продукты

    Названа стоимость самого дешевого блюда в столовой Госдумы

    В ООН прокомментировали удары Израиля по Ирану

    Названы самые популярные у россиян завтраки

    Израиль осуществил пять волн ударов по Ирану

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости