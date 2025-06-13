В Израиле оценили сроки возможного ответа Ирана после воздушных ударов

Reuters: Израиль ожидает, что ответ Ирана может последовать в ближайшие часы

Израиль ожидает, что ответ Ирана после воздушных ударов по его территории может последовать в ближайшие часы. Такую оценку срокам ответной атаки дали израильские чиновники в комментарии Reuters.

«Два израильских чиновника: Израиль готовится к иранскому ответу в ближайшие часы», — говорится в публикации. Собеседники агентства предположили, что Иран запустит по Израилю сотни баллистических ракет.

Израиль нанес несколько воздушных ударов по Ирану. О начале атаки сообщил портал Axios, ее также подтвердил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

В результате ответных ударов Ирана Израиль, вероятно, понесет потери, и они будут отличаться от тех, к которым привыкли израильтяне. С таким предупреждением выступил начальник Генштаба еврейского государства генерал-лейтенант Эяль Замир.

Как отмечал ранее Axios, США обеспокоены тем, что противовоздушная оборона (ПВО) Израиля не выдержит ответного ракетного удара. Портал также приводит данные американской разведки о том, что у Ирана есть порядка двух тысяч ракет, способных нести заряд весом 900 килограммов и выше. Израиль находится в зоне досягаемости большинства из них.

