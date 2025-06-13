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15:29, 13 июня 2025Мир

В США сообщили о готовности Израиля атаковать Иран в ближайшие 14 дней

WSJ: Израиль будет атаковать Иран в ближайшие 14 дней
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vahid Salemi / AP

В США сообщили о готовности Израиля атаковать Иран в ближайшие 14 дней. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).

По данным канала, Израиль будет атаковать Иран в ближайшие две недели, целями станут ракетный арсенал, военное руководство и ядерная программа. Таким способом они планируют ограничить возможности ответного удара.

13 июня около 200 истребителей Военно-воздушных сил Израиля атаковали более 100 целей на территории Исламской Республики, среди них были укрытия высокопоставленных военных. В результате этого погибли начальник штаба вооруженных сил иранского режима Мохаммад Хоссейн Бакери, командующий Корпусом стражей исламской революции Хоссейн Салами и глава командования по чрезвычайным ситуациям Голям-Али Рашид.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал атаку Израиля на Иран превосходной и пообещал продолжение.

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