Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:34, 13 июня 2025Мир

В США заявили о ликвидации Израилем всех участников переговоров с Трампом от Ирана

CNN: Израиль ликвидировал всех участников переговоров с США со стороны Ирана
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Global Look Press

Израиль ликвидировал всех участников недавних переговоров с США со стороны Ирана. Об этом заявила корреспондент телеканала CNN Дана Бэш.

По ее словам, она спросила об этом американского президента Дональда Трампа. Тот сказал, что люди, с которыми он имел дело, мертвы.

«Я уточнила: "Означает ли это, что Израиль убил людей, с которыми вы вели переговоры?". Он ответил с сарказмом: "Ну, они точно не от гриппа умерли и не от коронавируса"», — сообщила журналистка.

В начале мая Израиль оповестил Трампа о готовности атаковать ядерные объекты Ирана. «Пока администрация Трампа пытается договориться о ядерной сделке с Ираном, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху угрожает сорвать переговоры, нанеся удар по основным объектам Ирана по обогащению урана», — говорится в материале.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран начал операцию «Суровое наказание» против Израиля

    В Иране заявили о третьей волне ракетного ответа на атаки Израиля

    Министр обороны Израиля высказался об ответной атаке Ирана на Тель-Авив

    Стали известны места ударов Ирана по Израилю

    В Израиле назвали число выпущенных Ираном ракет

    В США сообщили о помощи Израилю в отражении атак Ирана

    Миллиардер проглотил пчелу во время игры в поло и умер

    Появились первые кадры ракетного удара Ирана по Тель-Авиву

    Россиянку приняли за нелегальную мигрантку в Подмосковье

    Иранская ракета попала по штаб-квартире Министерства обороны Израиля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости