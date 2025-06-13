В США заявили о ликвидации Израилем всех участников переговоров с Трампом от Ирана

CNN: Израиль ликвидировал всех участников переговоров с США со стороны Ирана

Израиль ликвидировал всех участников недавних переговоров с США со стороны Ирана. Об этом заявила корреспондент телеканала CNN Дана Бэш.

По ее словам, она спросила об этом американского президента Дональда Трампа. Тот сказал, что люди, с которыми он имел дело, мертвы.

«Я уточнила: "Означает ли это, что Израиль убил людей, с которыми вы вели переговоры?". Он ответил с сарказмом: "Ну, они точно не от гриппа умерли и не от коронавируса"», — сообщила журналистка.

В начале мая Израиль оповестил Трампа о готовности атаковать ядерные объекты Ирана. «Пока администрация Трампа пытается договориться о ядерной сделке с Ираном, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху угрожает сорвать переговоры, нанеся удар по основным объектам Ирана по обогащению урана», — говорится в материале.