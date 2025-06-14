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17:29, 14 июня 2025Бывший СССР

Боец Петрович отругал и обратил в бегство 10 бойцов ВСУ

Боец с позывным Петрович прогнал 10 военных ВСУ с помощью словесной перепалки
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Кадр: Telegram-канал «Черные гусары»

Российский боец с позывным Петрович в одиночку прогнал десять военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью словесной перепалки. Историю о нем рассказали в Telegram-канале «Черные гусары» 15-й отдельной гвардейской Александрийской мотострелковой бригады Вооруженных сил РФ.

По его данным, украинские военные решили взять штурмом трехэтажное здание, где находился 52-летний Петрович и его тяжелораненые товарищи. Мужчина закрыл все двери и стал держать оборону. В дом кидали гранаты, завязался стрелковый бой.

Когда солдаты ВСУ начали предлагать российским бойцам сдаться, Петрович отказался. Все это время командир роты Борода инструктировал по разговору с украинскими военными — ругаться и давить морально. Боец сказал им, что ему терять нечего. «Мол, я потерял много парней и это здание — теперь уже мой дом — я вам просто так не отдам. Сейчас выйду на своих и скажу, чтобы самолетами это здание разбомбили», — пишут авторы.

Отмечается, что военные ВСУ вызвали двух броневиков и под прикрытием их огня покинули позицию. В момент их бегства Петрович уничтожил одного спецназовца, его тело осталось лежать у здания.

Ранее украинский военнослужащий Руслан, пожелавший сохранить фамилию втайне из соображений безопасности, сообщил об избиениях солдат в 57-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ. На предоставленной им видеозаписи виден мужчина с обнаженной спиной, ползущий на коленях.

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