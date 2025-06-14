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03:40, 14 июня 2025Мир

Число погибших из-за ударов Ирана по Израилю возросло

Mash: три человека погибли и более 70 ранены из-за иранской атаки на Израиль
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ronen Zvulun / REUTERS

Количество погибших в результате иранской атаки на Израиль выросло до трех. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По обновленным данным, более 70 человек пострадали. Иранские войска ударили по комплексу Кирия — особому району в центре Тель-Авива, используемому израильской армией, Министерством обороны страны и другими органами. Уточняется, что одна из ракет попала в здание, расположенное на территории комплекса.

Тем временем в Иране заявили, что ракеты поразили намеченные цели в Тель-Авиве. Речь идет о военных базах, министерстве обороны и нацбезопасности. Как сообщает израильская сторона, в результате прошедшей атаки были повреждены только гражданские объекты.

Ранее официально подтвердилась информация о первой жертве ударов Ирана по Израилю.

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