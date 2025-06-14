Стало известно о первой жертве ударов Ирана по Израилю

Mash: Пострадавшая в результате атаки Ирана на Тель-Авив женщина погибла

Женщина, пострадавшая в результате ракетных ударов Ирана по Тель-Авиву, погибла. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Она получила тяжелые ранения и скончалась, став тем самым первой жертвой иранской атаки.

«Поисково-спасательные силы в настоящее время работают в ряде мест по всей стране, где были получены уведомления о падении снарядов», — передает канал сообщение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В ночь на 13 июня Израиль нанес несколько ударов по Ирану. В результате атаки пострадали 329 человек, еще 78 человек погибли.

