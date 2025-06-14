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00:14, 14 июня 2025Мир

Иран предупредил о катастрофических последствиях повреждений ядерных объектов

Постпред Ирана в ООН Иравани: Повреждение ядерных объектов грозит катастрофой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Любое повреждение ядерных объектов Ирана грозит «катастрофическими» радиологическими последствиями. Об этом предупредил постоянный представитель Ирана в ООН Амир Саид Иравани, передает РИА Новости.

По его словам, данные последствия могут распространиться в том числе за пределы ближневосточного региона. Агрессию Израиля постпред Ирана назвал объявлением войны. Он добавил, что нападение на охраняемые ядерные объекты «противоречит не только основополагающим принципам международного права, но и элементарному человеческому сознанию».

13 июня Израиль начал беспрецедентную операцию против Ирана, нанеся удары по ядерным объектам, военным базам и командному составу. Атака получила название «Нация львов». По словам израильских властей, она стала ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана. Вечером 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля «Суровое наказание». В ответ на удар по объектам на территории Исламской республики Тегеран выпустил по Израилю более 300 баллистических ракет.

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