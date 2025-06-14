Иранская ракета попала в ядерный исследовательский центр в Израиле

Mash: Иранская ракета попала в ядерный исследовательский центр в Тель-Авиве

Иран нанес удар по ядерному исследовательскому центру в Тель-Авиве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на местные СМИ.

Подробностей не сообщается. Официального подтверждения данной информации нет.

Ранее в Тель-Авиве вновь сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Сирены тревоги также были зафиксированы в других израильских городах. До этого стали известны некоторые места ударов баллистических ракет Ирана по Израилю. В частности, под удар попали здания министерства обороны и министерства экономики Израиля. Также атаке подверглись финансовый центр Тель-Авива, авиабаза Тель-Ноф, газовая платформа у побережья Газы и несколько точек возле Хайфы.