В России высказались о влиянии конфликта Ирана и Израиля на спецоперацию

Депутат Колесник: Конфликт Ирана и Израиля не повлияет на задачи РФ в зоне СВО

Конфликт Ирана и Израиля не повлияет на цели и задачи Вооруженных сил России (ВС РФ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО), считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Украинский конфликт действительно отошел на второй план [в мировом сообществе]. Все заняты ирано-израильским конфликтом. Что касается украинского конфликта, то Россия будет продолжать добиваться своих целей, поставленных президентом», — высказался Колесник.

Никак конфликт Ирана и Израиля не повлияет на общую картину спецоперации. Наши войска идут вперед. У нас свое решение вопроса Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

Ранее Иран начал военную операцию против Израиля в ответ на удары по его территории. Под удар попали здания министерств обороны и экономики страны. Также атаке подверглись финансовый центр Тель-Авива, авиабаза Тель-Ноф, газовая платформа у побережья Газы и несколько точек возле Хайфы.

В ночь на 13 июня Израиль нанес несколько воздушных ударов по Ирану. Атаку вели Военно-воздушные силы страны.