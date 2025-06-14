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16:16, 14 июня 2025Бывший СССР

Лукашенко приготовил «президентский» подарок Путину

Лукашенко захотел подарить Путину белорусский сыр с изображением Кремля
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приготовил подарок российскому коллеге Владимиру Путину из продукции предприятия «Молочный мир». Видео с белорусским лидером опубликовал Telegram-канал его пресс-службы «Пул первого».

На кадрах Лукашенко во время визита на предприятие показывают головку сыра под названием «Президентский». Он говорит представителю «Молочного мира» «Нарисуй тут Кремль — и я ему подарю, в конце месяца приедет».

Белорусский президент добавил, что всегда дарит Путину корзину с молочной продукцией.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что имя президента России Владимира Путина появилось на мемориальной стене с именами Почетных граждан города.

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