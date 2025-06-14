В Севастополе сделали подарок Путину ко Дню города

Имя президента России Владимира Путина появилось на мемориальной стене с именами Почетных граждан Севастополя. Об этом губернатор Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале.
Глава региона назвал событие, приуроченное ко Дню города, историческим.
«Это знак глубочайшего уважения и благодарности за вклад в защиту и развитие нашего города. За принципиальную позицию и поддержку наших стремлений к справедливости и воссоединению с Россией», — заявил Развожаев.
Отмечается, что Путин является почетным гражданином Севастополя с 2016 года. Звание главе государства вручили «за личный вклад в присвоении статуса города федерального значения при вхождении в состав РФ».
Ранее стало известно, что Владимира Путина поблагодарили за исправление ошибки в слове «Крым».