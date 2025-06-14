Названо количество пострадавших в результате иранской атаки жителей Израиля

Минимум 80 человек пострадали из-за ракетных ударов по Израилю

Как минимум 80 человек получили ранения в результате атаки Ирана по территории Израиля, сообщает The Times of Israel.

Вечером в пятницу, 13 июня, а также рано утром в субботу, 14 июня, Иран выпустил несколько баллистических ракет по Израилю. Из 80 пострадавших трое получили тяжелые ранения и позже лишились жизни. По данным организации «Маген Давид Адом», еще несколько человек получили серьезные ранения. Остальные получили легкие и средние ранения или отделались сильным беспокойством.

Иранские СМИ утверждают, что во время первого обстрела были выпущены сотни ракет, в то время как Армия обороны Израиля считает, что их число не превысило 100, добавляет издание.

Ранее сообщалось, что больше всего от ударов Ирана пострадали города Тель-Авив и Рамат-Ган, где из-за последствий ракетной атаки начались пожары. Иран ответил ракетным ударом по Тель-Авиву после того как 13 июня Израиль нанес удар по ядерным объектам страны и ликвидировал несколько иранских военных.