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10:40, 14 июня 2025Мир

Названо число пострадавших при атаке Ирана на Израиль

JP: В результате ночной атаки Ирана на Израиль пострадали 70 человек
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Число пострадавших в результате ночной атаки Ирана на Израиль увеличилось до 70 человек. Об этом сообщает газета Jerusalem Post (JP).

«Более 70 получили ранения после того, как Иран нанес несколько ракетных ударов», — назвали в публикации число пострадавших. Также уточняется, что в результате ударов не выжило четыре человека.

В материале JP говорится, что больше всего от ударов Ирана пострадали города Тель-Авив и Рамат-Ган. Здесь из-за последствий ракетной атаки начались пожары. «На горячую линию 102 в районе Гуш-Дан поступило множество звонков после иранской ракетной атаки», — заметили представители экстренных служб.

Ранее были опубликованы спутниковые фотографии, показывающие последствия ракетных ударов Израиля по аэропорту Мехрабад в Тегеране. Было уничтожено несколько самолетов.

В ночь на 14 июня Иран начал военную операцию против Израиля в ответ на удары по его территории. В сторону Израиля полетели сотни баллистических ракет

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