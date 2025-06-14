Иран выпустил по Израилю очередную волну ракет

Shot: Иран запустил четвертую волну ракет по территории Израиля

Армия Ирана выпустила еще одну волну ракет по территории Израиля. Сообщается о воздушной тревоге в Иерусалиме и Тель-Авиве, пишет Shot.

На данный момент это уже четвертая атака за ночь иранских военных по Израилю. В ЦАХАЛ отметили, что Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля предпринимают действия по перехвату и нанесению ударов в тех районах, где это необходимо для устранения возникшей угрозы.

Ранее официальные лица Ирана сказали, сколько продлится операция против еврейского государства. В рамках ответной операции на действия Тель-Авива была применена новейшая баллистическая ракета «Хайбар». Ранее эксперт предположил, что Иран мог атаковать объекты на территории Израиля минимум пятью типами баллистических ракет.