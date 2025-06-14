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01:19, 14 июня 2025Мир

Постпред Израиля в ООН назвал причины ударов по Ирану

Постпред Данон заявил, что Иран собирался уничтожить Израиль
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Постоянный представитель Израиля при ООН Дэнни Данон объяснил, что Тель-Авив нанес удар по ядерным и военным объектам Ирана после получения разведданных о том, что Тегеран «продвигался» в своих планах по уничтожению Израиля и Соединенных Штатов Америки. Он высказался об этом в интервью телеканалу Fox News.

По словам Данона, в дополнение к попыткам разработать ядерное оружие Иран пытался достичь таких же возможностей в области баллистических ракет, как у США и России, с точки зрения их количества, а также использовать своих прокси на Ближнем Востоке для уничтожения Израиля посредством атаки, подобной той, что произошла 7 октября 2023 года.

«Получив информацию об этом, мы решили не ждать», — добавил он.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал жителей Ирана к борьбе с режимом аятолл. Он заявил, что народы Ирана и Израиля были друзьями со времен персидского царя Кира Великого, правившего в VI веке до нашей эры.

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