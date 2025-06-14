Bloomberg: США выступили против снижения потолка цен на российскую нефть до $45

США выступили против снижения потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники.

Утверждается, что скептическое отношение Вашингтона к потолку цен подрывает надежду Европейского союза (ЕС) на то, что лидеры стран «Большой семерки» (G7) смогут принять единое решение по этому вопросу. При этом в позиции американского президента Дональда Трампа «пока никаких изменений нет».

Страны ЕС и Великобритания хотят снизить потолок цен на нефть из РФ для того, чтобы надавить на Москву и снизить нефтяные доходы России, имеющие «решающее значение для продолжения войны против Украины», указано в материале.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество обвалить цены на российскую нефть. По его словам, нужно добиться снижения цен на российскую нефть до 25 долларов за баррель.