Зеленский призвал обвалить цены на российскую нефть

Зеленский призвал международное сообщество снизить цену на нефть из РФ до $25

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество обвалить цены на российскую нефть. Его слова приводит Новини.LIVE

На саммите в Одессе Зеленский заявил, что Россия уверена в своей способности доминировать на поле боя, и ее нужно поставить в условия, когда она будет вынуждена искать мир ненасильственными средствами. Для этого необходимо добиться снижения цен на российскую нефть до 25 долларов за баррель.

Зеленский также обозначил потребность Украины в четком решении относительно переговоров о вступлении в ЕС уже в этом году. Он отметил важность единства Европы, укрепления НАТО и долгосрочных гарантий безопасности для страны

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что готовящийся 18-й пакет санкций Евросоюза против России будет включать в себя ограничительные меры против обоих «Северных потоков» и 70 танкеров, которые считаются связанными с поставками российской нефти в обход потолка цен. Также в предложения ЕК входит запрет для стран ЕС на закупку нефтепродуктов из российского сырья и снижение потолка для российской нефти с 60 долларов за баррель до 45 долларов.