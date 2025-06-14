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18:23, 14 июня 2025Мир

Стало известно о гибели десятков военных в провинции Восточный Азербайджан

ISNA: В Восточном Азербайджане в Иране при атаках ЦАХАЛ погибли 30 военных
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mohsen Noferesti / IRNA / WANA / Reuters

Губернатор провинции Восточный Азербайджан Бахрам Сармаст сообщили о гибели десятков иранских военных при атаках Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Его цитирует агентство ISNA.

По словам Сармаста, погибли по меньшей мере 30 бойцов и один сотрудник Организации Красного Полумесяца Ирана. Еще 55 человек получили ранения, добавил он.

Губернатор подчеркнул, что правоохранительные, гуманитарные и медицинские силы образцово выполняют свои обязанности, оказывают все необходимые услуги и принимают соответствующие ситуации меры.

Ранее Израиль сообщил об уничтожении девяти ключевых ученых-ядерщиков на территории Ирана в ходе ракетных атак.

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