Стало известно о гибели десятков военных в провинции Восточный Азербайджан

Губернатор провинции Восточный Азербайджан Бахрам Сармаст сообщили о гибели десятков иранских военных при атаках Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Его цитирует агентство ISNA.
По словам Сармаста, погибли по меньшей мере 30 бойцов и один сотрудник Организации Красного Полумесяца Ирана. Еще 55 человек получили ранения, добавил он.
Губернатор подчеркнул, что правоохранительные, гуманитарные и медицинские силы образцово выполняют свои обязанности, оказывают все необходимые услуги и принимают соответствующие ситуации меры.
Ранее Израиль сообщил об уничтожении девяти ключевых ученых-ядерщиков на территории Ирана в ходе ракетных атак.