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18:48, 14 июня 2025Россия

Стало известно о радиационной обстановке в Дагестане

Роспотребнадзор заявил об отсутствии радиации в Дагестане после атак на Иран
Ольга Коровина

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Роспотребнадзор заявил, что радиационная обстановка в Дагестане остается стабильной на фоне атак на ядерные объекты в Иране. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации источника, круглосуточный мониторинг радиоактивной обстановки в регионе был введен в связи с радиоактивным загрязнением на территории Исламской Республики.

«По данным мониторинга в городе Дербенте, радиационная обстановка остается стабильной, превышения естественного гамма-фона местности не зафиксировано», — заявили в Роспотребнадзоре.

Ранее стало известно, что Азербайджан решил проверить уровень радиации на границе с Ираном после бомбардировок Израилем.

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