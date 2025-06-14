Стало известно о срыве переговоров Ирана и США

Глава МИД Омана заявил об отмене переговоров Ирана и США по ядерной программе

Глава МИД Омана Бадр Аль Бусаиди заявил об отмене переговоров США и Ирана по ядерной программе. Об этом министр написал в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

Аль Бусаиди сообщил, что запланированная на 15 июня встреча делегаций Ирана и Соединенных Штатов не состоится.

«Ирано-американские переговоры, запланированные на воскресенье в Маскате, не состоятся. Но дипломатия и диалог остаются единственным путем к миру», — написал он.

Ранее стало известно, что Иран назвал бессмысленными дальнейшие переговоры о ядерной программе из-за ударов Израиля по территории страны.