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19:10, 14 июня 2025Мир

Стало известно о срыве переговоров Ирана и США

Глава МИД Омана заявил об отмене переговоров Ирана и США по ядерной программе
Ольга Коровина

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Глава МИД Омана Бадр Аль Бусаиди заявил об отмене переговоров США и Ирана по ядерной программе. Об этом министр написал в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

Аль Бусаиди сообщил, что запланированная на 15 июня встреча делегаций Ирана и Соединенных Штатов не состоится.

«Ирано-американские переговоры, запланированные на воскресенье в Маскате, не состоятся. Но дипломатия и диалог остаются единственным путем к миру», — написал он.

Ранее стало известно, что Иран назвал бессмысленными дальнейшие переговоры о ядерной программе из-за ударов Израиля по территории страны.

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