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11:35, 14 июня 2025Бывший СССР

Стало известно об использовании диверсантов на сумском направлении

ТАСС: ВСУ пытаются использовать диверсантов на сумском направлении
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

В российских силовых структурах сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются использовать диверсантов на сумском направлении. Источник цитирует ТАСС.

Как уточнил инсайдер, часть диверсионных групп ВСУ укомплектована военнослужащими сил специальных операций (ССО) и Службы безопасности Украины (СБУ).

22 мая президент России Владимир Путин подтвердил, что решение по созданию буферной зоны на границе указанной республики уже принято. Он уточнил, что эту задачу выполняют Вооруженные силы РФ, продвигающиеся на сумском направлении.

Ранее стало известно о ликвидации иностранных наемников ВСУ в Петровском. Об этом рассказал командир штурмового отряда 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Ильхом Петер.

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