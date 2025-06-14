Стало известно об использовании диверсантов на сумском направлении

ТАСС: ВСУ пытаются использовать диверсантов на сумском направлении

В российских силовых структурах сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются использовать диверсантов на сумском направлении. Источник цитирует ТАСС.

Как уточнил инсайдер, часть диверсионных групп ВСУ укомплектована военнослужащими сил специальных операций (ССО) и Службы безопасности Украины (СБУ).

22 мая президент России Владимир Путин подтвердил, что решение по созданию буферной зоны на границе указанной республики уже принято. Он уточнил, что эту задачу выполняют Вооруженные силы РФ, продвигающиеся на сумском направлении.

Ранее стало известно о ликвидации иностранных наемников ВСУ в Петровском. Об этом рассказал командир штурмового отряда 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Ильхом Петер.