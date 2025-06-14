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09:56, 14 июня 2025Мир

ЦАХАЛ сообщила об ударах по десяткам целей в районе Тегерана

ВВС Израиля атаковали десятки целей в районе Тегерана ночью
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Iranian Red Crescent Society / Reuters

В ночь на 14 июня израильские Военно-воздушные силы (ВВС) атаковали десятки целей в районе Тегерана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

В публикации говорится, что в рамках усилий по нанесению ущерба возможностям противовоздушной обороны Ирана в районе Тегерана была атакована, в частности, инфраструктура с ракетами «земля-воздух».

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готовился к новым переговорам с США, но удары Израиля заставили политиков «сойти с пути дипломатии».

Вечером 13 июня Иран начал военную операцию против Израиля. Еврейское государство подверглось уже нескольким волнам ракетных атак. В том числе под удар попали здания министерств обороны и экономики. Обстрел стал ответом на операцию Израиля против Ирана, в ходе которой были нанесены удары по ядерным объектам.

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