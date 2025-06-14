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22:30, 14 июня 2025Мир

В Иране возле строящейся АЭС заметили столб дыма

В Бушере, где при участии России строится АЭС, заметили столб дыма
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: UGC / Reuters

В иранском городе Бушере, где при участии России строится атомная электростанция (АЭС), заметили поднимающийся столб дыма. Об этом сообщило агентство YJC.

Агентство опубликовало снимок с подписью: «Бушер, несколько минут назад». На фотографии запечатлен столб дыма, а также группа наблюдающих за бедствием людей.

Ранее иранские власти начали эвакуацию международного аэропорта Мехрабад в Тегеране.

До того Израиль атаковал иранский порт Бендер-Аббас. В районе гавани активизировалась система противовоздушной обороны.

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