В Иране возле строящейся АЭС заметили столб дыма

В Бушере, где при участии России строится АЭС, заметили столб дыма

В иранском городе Бушере, где при участии России строится атомная электростанция (АЭС), заметили поднимающийся столб дыма. Об этом сообщило агентство YJC.

Агентство опубликовало снимок с подписью: «Бушер, несколько минут назад». На фотографии запечатлен столб дыма, а также группа наблюдающих за бедствием людей.

Ранее иранские власти начали эвакуацию международного аэропорта Мехрабад в Тегеране.

До того Израиль атаковал иранский порт Бендер-Аббас. В районе гавани активизировалась система противовоздушной обороны.