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09:46, 14 июня 2025Мир

В Иране задержали несколько автомобилей с израильскими дронами

Nour News: В Иране задержали несколько автомобилей с израильскими беспилотниками
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

В Иране задержали несколько автомобилей с израильскими дронами. Об этом сообщает агентство Nour News.

Как рассказал 12-й канал телевидения Израиля, разведка страны «Моссад» создала в Иране базу взрывных беспилотников. Устройства использовали после начала военных действий в регионе. Часть принадлежавших шпионам машин, перевозивших дроны-камикадзе, задержали, утоняется в сообщении.

Ранее МИД Ирана назвал бессмысленными переговоры по ядерной программе.

Вечером 13 июня Иран начал военную операцию против Израиля. Зафиксировано несколько волн ракетных атак, под удар попали в том числе здания Минобороны и Минэкономики. Обстрел стал ответом на операцию Израиля против Ирана, в ходе которой были нанесены удары по ядерным объектам.

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