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14:07, 14 июня 2025Бывший СССР

В Одесской области в военкомат отправили священника УПЦ

Протоиерея УПЦ Московчука задержали сотрудники ТЦК в Одесской области
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Одесской области Украины задержали настоятеля Свято-Троицкого храма Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Трояндовое протоиерея Александра Московчука. Об этом сообщила пресс-служба Одесской епархии УПЦ в Telegram-канале.

Уточняется, что несмотря на возраст, плохое состояние здоровья и каноническую невозможность брать оружие в руки мужчину пытаются заставить заключить контракт на военную службу. В епархии утверждают, что на священника оказывают психологическое давление и угрожают ему.

К 14 июня Московчук находится в военкомате уже четвертый день, он безосновательно лишен возможности видеть близких и выполнять пастырские обязанности, резюмировали в УПЦ.

Ранее сотрудники ТЦК задержали настоятеля Почаевского Свято-Духовского монастыря-скита УПЦ архимандрита Пафнутия. Он был задержан в Кременце Тернопольской области на западе Украины.

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