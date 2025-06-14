В Одесской области в военкомат отправили священника УПЦ

Протоиерея УПЦ Московчука задержали сотрудники ТЦК в Одесской области

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Одесской области Украины задержали настоятеля Свято-Троицкого храма Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Трояндовое протоиерея Александра Московчука. Об этом сообщила пресс-служба Одесской епархии УПЦ в Telegram-канале.

Уточняется, что несмотря на возраст, плохое состояние здоровья и каноническую невозможность брать оружие в руки мужчину пытаются заставить заключить контракт на военную службу. В епархии утверждают, что на священника оказывают психологическое давление и угрожают ему.

К 14 июня Московчук находится в военкомате уже четвертый день, он безосновательно лишен возможности видеть близких и выполнять пастырские обязанности, резюмировали в УПЦ.

Ранее сотрудники ТЦК задержали настоятеля Почаевского Свято-Духовского монастыря-скита УПЦ архимандрита Пафнутия. Он был задержан в Кременце Тернопольской области на западе Украины.