В России предрекли возможный сценарий завершения ирано-израильского кризиса

Симоньян допустила, что ирано-израильский кризис закончится ядерным ультиматумом

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале предрекла возможный сценарий завершения ирано-израильского кризиса.

Она написала, что ситуация закончится ядерным ультиматумом. «Причем и у нас, и у них. У них, впрочем, пока что с большей вероятностью», — отметила журналистка в своем комментарии.

Ранее Симоньян допустила вероятность ударов Москвы по Берлину. Она отметила, что Россия может пойти на такой шаг, если столицу атакуют немецкими ракетами Taurus.