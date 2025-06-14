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10:05, 14 июня 2025Интернет и СМИ

В России предрекли возможный сценарий завершения ирано-израильского кризиса

Симоньян допустила, что ирано-израильский кризис закончится ядерным ультиматумом
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале предрекла возможный сценарий завершения ирано-израильского кризиса.

Она написала, что ситуация закончится ядерным ультиматумом. «Причем и у нас, и у них. У них, впрочем, пока что с большей вероятностью», — отметила журналистка в своем комментарии.

Ранее Симоньян допустила вероятность ударов Москвы по Берлину. Она отметила, что Россия может пойти на такой шаг, если столицу атакуют немецкими ракетами Taurus.

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