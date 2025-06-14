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18:40, 14 июня 2025Мир

В США прокомментировали слова Ирана об атаке на американские военные объекты

Шеф Пентагона Хегсет призвал Иран не думать об атаках на США
Мария Черкасова

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Возможная атака Ирана на военные объекты США была бы «плохой идеей», заявил шеф Пентагона Пит Хегсет в эфире Fox News, цитату приводит РИА Новости.

«Ирану должно быть ясно, что им не следует обращать свой взор на Соединенные Штаты. Это была бы плохая идея», — сказал Хегсет. Он подчеркнул, что Пентагон наблюдает за ситуацией в режиме реального времени и следит «на всех уровнях».

Ранее Иран официально предупредил Великобританию, Францию и США о нанесении ударов по их военным объектам на Ближнем Востоке в случае оказания ими помощи Израилю.

В субботу, 14 июня, Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщил о расширении операции против ядерной программы Ирана. Советник ведомства Дмитрий Гендельман заявил, что удары будут наноситься по ключевым объектам страны, включая установки баллистических ракет, военные базы и стратегическую инфраструктуру.

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