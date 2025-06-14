В США прокомментировали слова Ирана об атаке на американские военные объекты

Возможная атака Ирана на военные объекты США была бы «плохой идеей», заявил шеф Пентагона Пит Хегсет в эфире Fox News, цитату приводит РИА Новости.
«Ирану должно быть ясно, что им не следует обращать свой взор на Соединенные Штаты. Это была бы плохая идея», — сказал Хегсет. Он подчеркнул, что Пентагон наблюдает за ситуацией в режиме реального времени и следит «на всех уровнях».
Ранее Иран официально предупредил Великобританию, Францию и США о нанесении ударов по их военным объектам на Ближнем Востоке в случае оказания ими помощи Израилю.
В субботу, 14 июня, Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщил о расширении операции против ядерной программы Ирана. Советник ведомства Дмитрий Гендельман заявил, что удары будут наноситься по ключевым объектам страны, включая установки баллистических ракет, военные базы и стратегическую инфраструктуру.