В США прокомментировали слова Ирана об атаке на американские военные объекты

Шеф Пентагона Хегсет призвал Иран не думать об атаках на США

Возможная атака Ирана на военные объекты США была бы «плохой идеей», заявил шеф Пентагона Пит Хегсет в эфире Fox News, цитату приводит РИА Новости.

«Ирану должно быть ясно, что им не следует обращать свой взор на Соединенные Штаты. Это была бы плохая идея», — сказал Хегсет. Он подчеркнул, что Пентагон наблюдает за ситуацией в режиме реального времени и следит «на всех уровнях».

Ранее Иран официально предупредил Великобританию, Францию и США о нанесении ударов по их военным объектам на Ближнем Востоке в случае оказания ими помощи Израилю.

В субботу, 14 июня, Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщил о расширении операции против ядерной программы Ирана. Советник ведомства Дмитрий Гендельман заявил, что удары будут наноситься по ключевым объектам страны, включая установки баллистических ракет, военные базы и стратегическую инфраструктуру.