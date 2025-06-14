Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:16, 14 июня 2025Мир

В США рассказали о помощи «других стран» Израилю в отражении атак Ирана

CNN: США и другие страны помогали Израилю отражать ответный удар Ирана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jamal Awad / Reuters

Другие государства, помимо Соединенных Штатов, оказали помощь Израилю в отражении ответного удара Ирана. Об этом сообщает американский канал CNN со ссылкой на израильские источники.

«Другие страны в регионе также помогали противовоздушной обороне Израиля… тем же образом, что и в прошлые иранские атаки по Израилю», — говорится в публикации. Какие именно государства оказывали помощь Тель-Авиву, не уточняется.

Ранее сообщалось, что армия США помогала Израилю отражать ракетные атаки Ирана. Отмечается, что несколько ракет попали в центр Тель-Авива. По данным экстренных служб, в результате иранских ударов пострадали 15 человек.

До этого постоянный представитель Ирана при ООН Амир-Саид Иравани обвинил Соединенные Штаты в поддержке атак Израиля. Он также отметил, что повреждение ядерных объектов Ирана способно привести к «катастрофическим» последствиям не только на Ближнем Востоке, но и за его пределами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран начал операцию «Суровое наказание» против Израиля

    Карлсон обвинил Трампа в поддержке Израиля

    Трамп оценил удары Израиля по Ирану

    В США рассказали о помощи «других стран» Израилю в отражении атак Ирана

    Иран предупредил о катастрофических последствиях повреждений ядерных объектов

    Иностранный баскетболист испугался пробовать русское блюдо

    Иран обвинил США в поддержке атак Израиля

    Иран уличили в публикации фейковых видео ракетных ударов

    Появились новые кадры удара иранской ракеты по Тель-Авиву

    Ядерный объект в Израиле подвергся ракетной атаке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости