В Москве приготовились к ухудшению погоды

Москвичей предупредили о дожде, сильном ветре и грозе 14 июня

Комплекс городского хозяйства предупредил жителей и гостей Москвы об ухудшении погоды. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

В сообщении, опубликованном в 10:40 по московскому времени, говорится, что в ближайшие часы и до конца дня в столице ожидаются дождь, сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, местами — гроза. Горожан попросили быть готовыми к непогоде, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

В Комплексе городского хозяйства Москвы подчеркнули, что на улицах мегаполиса дежурят бригады и спецтехника ГУП «Мосводосток». О скоплениях воды и прочих происшествиях россиян попросили сообщать в диспетчерские службы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что существенное ухудшение погоды в Центральной России начнется с пятницы, 13 июня. При этом уже 15 июня начнется постепенное улучшение погоды.