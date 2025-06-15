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00:10, 15 июня 2025Россия

День медицинского работника в России в 2025 году: история и традиции праздника

В России отмечают День медицинского работника
Галина Васильева

Фото: Freepik

День медицинского работника — главный праздник всех врачей, медсестер, медбратьев, фельдшеров, лаборантов и студентов-медиков. Он отмечается традиционно в третье воскресенье июня. В этот день вся Россия чествует тех, кто, надевая белый халат, ежедневно борется за жизни и здоровье пациентов. «Лента.ру» рассказывает об истории и традициях праздника, а также предлагает варианты презентов для врачей в этот день.

Когда отмечается День медицинского работника

Главный праздник всех, кто стоит на страже здоровья россиян, отмечается в третье воскресенье июня.

15
июня

отмечается День медика в России в 2025 году

Несмотря на то что этот праздник важен для всех, кто причастен к сфере здравоохранения, многие врачи, медицинские сестры, а также фельдшеры вынуждены встречать его на рабочем месте.

Какие еще праздники отмечают врачи в России

  • 19 января — День патологоанатома;
  • 9 февраля — Международный день стоматолога;
  • 21 февраля — День фельдшера в России;
  • 6 марта — День зубного врача;
  • 27 марта — День нефролога;
  • 5 апреля — День неонатолога;
  • 7 апреля — День дерматовенеролога;
  • 5 мая — Всемирный день акушерки;
  • 12 мая — Международный день медицинских сестер;
  • 17 мая — День пульмонолога;
  • 20 мая — Всемирный день травматолога;
  • 6 июля — Всемирный день кардиолога;
  • 28 августа — День военного врача;
  • 20 сентября (третья суббота сентября) — День хирурга;
  • 29 сентября — День оториноларинголога;
  • 30 сентября — День ортодонта;
  • 2 октября — День уролога;
  • 6 октября (первый понедельник месяца) — Международный день врача;
  • 16 октября — Всемирный день анестезиолога;
  • 16 октября — День аллерголога-иммунолога;
  • 17 октября — День участкового терапевта;
  • 26 октября — День проктолога;
  • 7 ноября — День логопеда;
  • 8 ноября — День рентгенолога;
  • 20 ноября — День педиатра;
  • 1 декабря — День невролога.

История Дня медика

Врачи в России всегда отмечали День медицинского работника, но до 80-х годов ХХ века каждый регион России и каждая республика в составе СССР сами принимали решение о том, на какую дату назначать празднества.

Фото: Freepik

Официально закрепили День медицинского работника лишь 1 октября 1980 года. Тогда его внесли в указ Президиума Верховного Совета СССР «О праздничных и памятных днях».

День медика официально появился еще во времена СССР, и по сей день вместе с Россией его отмечают в Республиках Беларусь и Молдова, а также в Армении и в Казахстане

Кого поздравлять с Днем медика

Медработники — это не только врачи, но и медсестры, медбратья, фельдшеры и лаборанты. У них разные компетенции, уровень образования и разные обязанности:

  • врач ставит окончательный диагноз, назначает лечение, проводит консультации и принимает больных, а также проводит операции;
  • фельдшер принимает пациентов, может поставить диагноз и назначить лечение в рамках своей компетенции и оказать первую помощь; фельдшер, в отличие от врач, — специалист со средним профессиональным образованием;
  • медсестра выполняет назначения врача (например, делает прививки, перевязки и физиопроцедуры), ухаживает за пациентами, может заниматься заполнением части документации;
  • лаборант работает в лаборатории делает анализ биоматериала (крови, мочи, спермы и так далее). Иногда лаборанты сами забирают биоматериал, но обычно этим занимаются медсестры.

Именно врачи, медсестры, медбратья и фельдшеры стоят на страже нашего здоровья даже в самые сложные времена. Например, в разгар пандемии коронавируса в 2020-2021 годах больше полутора тысяч медработников стали жертвами эпидемии, заразившись вирусом на рабочем месте.

Медсестры и иногда врачи делают прививки, что значительно повышает общий иммунитет у населения городов, страны и даже целого мира. Например, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно благодаря вакцинации удается избежать летального исхода от 3,5-5 миллионов человек от коклюша, дифтерии, столбняка и гриппа. Прививки от коронавируса, в свою очередь, остановили распространение эпидемии в России.

Фото: Freepik

Нельзя забывать и о военных врачах, которые сражаются за жизни пациентов в полевых условиях, вдали от высокотехнологичных стерильных операционных и неограниченного запаса медикаментов. Военврачи также следят за ходом реабилитации пациентов на дому, помогают им восстановиться или научиться жить заново после перенесенных травм и ранений.

Традиции Дня медика

Награждение отличившихся специалистов

Сегодня принято награждать медицинских работников, особенно отличившихся на службе. В этот день им вручают федеральные награды и присваивают особые звания.

В своей карьере врач может получить два государственных звания высшего уровня:

  • «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» — присуждается тем, кто посвятил медицине 20 (для рентгенологов — 15) и больше лет карьеры и значительно отличился в работе;
  • «Заслуженный врач Российской федерации» — присуждается только врачам, которые отработали в профессии более 15 лет и отличились на службе.

Подведение итогов всероссийского конкурса

В честь Дня медицинского работника, в его дату или незадолго до этого, обычно подводят итоги Всероссийского конкурса врачей. Победители в разных номинациях получают в подарок деньги — от 100 до 500 тысяч рублей в зависимости от занятого места.

Социальные акции

Фото: Freepik

Всероссийская акция «Спасибо медикам» проходит каждый год по всей стране — в 2025 году она продлится с 16 по 19 июня. В ее рамках каждый пациент сможет поблагодарить тех, кто борется за жизни людей в операционных и помогает восстановиться в палатах. Школьники смогут записать стихи о врачах и выложить их в социальную сеть VK с хештегами #СпасибоМедикам и #СДнемМедика. Кроме того, специально для врачей проведут психологические тренинги.

Есть и региональные акции — субъекты проводят их ко Дню медицинского работника по собственной инициативе. Например, социальные акции с благодарностями врачам и младшему медицинскому персоналу ежегодно устраивают в Томске и периодически — в Сочи.

Конференции, встречи и корпоративы

Многие медицинские работники встречают праздник на мероприятиях, связанных с профессией. В этот день часто проводятся конференции и встречи врачей, на которых они могут обменяться опытом и узнать что-то новое, ведь медицина стремительно развивается.

В частных клиниках медицинские работники могут устроить небольшой корпоратив или просто попить чай со сладостями, подаренными благодарными пациентами.

Что подарить на День медицинского работника

Дарить подарки врачам и младшим медработникам в их профессиональный праздник вовсе необязательно, можно ограничиться благодарностью на словах. Если же хочется что-то преподнести в дар, лучше выбрать что-то приятное, но не дорогое: смущать врача точно не стоит.

Фото: Freepik

Что подарить медику на профессиональный праздник

  • Теплые носки — например, вязаные. Во время ночных смен согреть ноги всегда будет приятно.
  • Чайный набор — не из соседнего супермаркета, а из чайной лавки; такой, который не купишь сам себе на каждый день. Чтобы минутки перерыва в работе были еще более приятными.
  • Перекидной календарь — зачастую на столах врачей и медсестер стоят календари, подаренные фармкомпаниями. Они хоть и выполняют свою прямую функцию, но точно не радуют глаз. Можно выбрать забавный календарь, оформленный с юмором, или вариант с репродукциями картин.
  • Кроксы — сабо из мягкой вспененной резины — любимая обувь врачей, которые вынуждены долго находиться на ногах. В таких сабо икры и стопы не так сильно страдают от нагрузок.

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