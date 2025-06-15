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21:45, 15 июня 2025Мир

Парламент Ирана утвердил договор о стратегическом партнерстве с Россией

Посольство Ирана: Парламент утвердил договор о стратегическом партнерстве с РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Иранский парламент утвердил договор о стратегическом партнерстве с Россией, об этом сообщило посольство Ирана в РФ, пишет РИА Новости.

Отмечается, что председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф направил президенту страны Масуду Пезешкиану утвержденный договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Москвой.

В апреле 2025 года российский лидер Владимир Путин подписал закон о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Документ охватывает все сферы сотрудничества двух стран: оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.

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