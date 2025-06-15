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19:34, 15 июня 2025Россия

Хинштейн заявил о целенаправленных ударах ВСУ по мирным объектам в Курской области

Хинштейн: ВСУ целенаправленно били по мирным объектам в Курской области
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно били по мирным объектам в Курской области. Об этом заявил врио губернатора региона России Александр Хинштейн в Telegram.

По его словам, поврежденная инфраструктура — школы, детские сады, администрации, храмы, дома культуры — непригодна к восстановлению. «Враг целенаправленно наносил удары по мирной инфраструктуре, зная, что они не представляют никакой военной угрозы», — написал глава региона.

Он пообещал построить на месте разрушенных или поврежденных объектов новые, современные и безопасные здания.

Ранее Хинштейн рассказал о «варварских» атаках ВСУ на приграничье в ночь на 12 июня (День России). Под ударом оказался Кореневский район Курской области.

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