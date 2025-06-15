Хинштейн заявил о целенаправленных ударах ВСУ по мирным объектам в Курской области

Хинштейн: ВСУ целенаправленно били по мирным объектам в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно били по мирным объектам в Курской области. Об этом заявил врио губернатора региона России Александр Хинштейн в Telegram.

По его словам, поврежденная инфраструктура — школы, детские сады, администрации, храмы, дома культуры — непригодна к восстановлению. «Враг целенаправленно наносил удары по мирной инфраструктуре, зная, что они не представляют никакой военной угрозы», — написал глава региона.

Он пообещал построить на месте разрушенных или поврежденных объектов новые, современные и безопасные здания.

Ранее Хинштейн рассказал о «варварских» атаках ВСУ на приграничье в ночь на 12 июня (День России). Под ударом оказался Кореневский район Курской области.