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10:34, 15 июня 2025Мир

Иран заявил о планах представить США предложения к сделке по ядерной программе

МИД Ирана: Тегеран хотел представить США предложения к сделке по атому
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Аббас Аракчи

Аббас Аракчи. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Иран на отмененных переговорах хотел предоставить США предложения, которые могли бы привести к сделке по атому. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, его цитирует РИА Новости.

«Мы договорились, что на шестом раунде [переговоров] мы предоставим американской стороне свои предложения, которые могли бы привести к сделке», — сообщил Аракчи.

Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что Тегеран по-прежнему заинтересован в заключении сделки с Вашингтоном по ядерной программе.

Представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи при этом заявлял, что США сделали бессмысленными дальнейшие переговоры по ядерной программе Ирана. Невозможно требовать от Тегерана идти на диалог и одновременно разрешить Израилю покушаться на территориальную целостность Ирана, подчеркивал он.

ЖЗЛ
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