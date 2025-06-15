Израиль нанес ракетный удар по военной базе Ирана вблизи Керманшаха

ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военной базе имама Хасана вблизи Керманшаха

Shot / Telegram

ВВС Ирана атаковали город Керманшах на Западе Ирана, по предварительной информации, целью ракетного удара могла стать военная база имама Хасана, расположенная вблизи населенного пункта. Официального подтверждения этим данным нет, пишет Telegram-канал Shot.

На опубликованном видео вдалеке поднимается огромный столб дыма.

Позднее ЦАХАЛ заявил, что утром 15 июня ВВС Израиля завершили дополнительную серию ударов по объектам на западе Ирана, где хранятся и запускаются ракеты.

В ночь на 14 июня Иран начал очередную волну ответных ракетных ударов по Израилю в рамках начатой в июне операции «Суровое наказание». Пуск ракет осуществляется из Тегерана, а также из города Керманшах на западе страны.