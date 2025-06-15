«Мы переиграли КГБ». 55 лет назад 16 евреев из Ленинграда решили угнать самолет в Израиль. Почему о них заговорил весь мир?

«Лента.ру»: Историю Ленинградского самолетного дела обсуждал весь мир

55 лет назад, 15 июня 1970 года, 16 жителей Ленинграда — в основном этнических евреев — попытались захватить самолет Ан-2 и улететь в Израиль. План был продуман до мелочей: за штурвал должен был сесть летчик Марк Дымшиц и на предельно низкой высоте пересечь советскую границу со Швецией, а затем добраться до пункта назначения. Однако о планах беглецов узнали в КГБ, что грозило их лидерам расстрелом. Но неожиданно за них перед генсеком Леонидом Брежневым заступились президент США Ричард Никсон и премьер-министр Израиля Голда Меир — и история авантюристов сделала крутой поворот. Ленинградское самолетное дело, которое обсуждал весь мир, вспомнила «Лента.ру».

Попытку побега из СССР назвали операцией «Свадьба»

На отчаянный поступок — угон самолета — группу советских евреев из Ленинграда толкнула невозможность легально покинуть СССР. Все они подавали документы на выезд в Израиль, но получили отказ. Лидером заговорщиков стал летчик Марк Дымшиц — активный участник Ленинградской сионистской организации (ЛСО).

Члены ЛСО неоднократно обсуждали вопросы выезда из Советского Союза, и, когда Дымшиц предложил план побега, его идею поддержал лидер организации Гилель Бутман. Вдвоем они стали подбирать сообщников среди самых доверенных соратников. Таких набралось несколько десятков человек.

Главная цель моей жизни — выехать в Израиль. Там происходит возрождение нашего народа. Мне все равно, какой там строй. Я должен быть там Иосиф Менделевич Участник операции «Свадьба» — на допросе

Двое заговорщиков — диссиденты Алексей Мурженко и Юрий Федоров — не были евреями, но мечтали сбежать на Запад. Изначально Дымшиц вместе с сообщниками стал присматриваться к небольшому самолету, который летал из Еревана, откуда было сравнительно недалеко до Турции.

Потом планы поменялись — заговорщики задумались о Ту-124, рассчитанном на 56 пассажиров, который 2 мая 1970 года должен был лететь из Ленинграда в Мурманск. На нем можно было добраться до Финляндии или Швеции, а уже оттуда — в Израиль.

Марк Дымшиц (в центре) Кадр: ITON.TV-INTER / YouTube

На случай если бы правоохранительные органы стали интересоваться, почему десятки представителей еврейской диаспоры хотят лететь одним бортом, у заговорщиков была заранее заготовлена легенда — мол, все они собираются на свадьбу. Именно так — «Свадьба» — они и окрестили всю операцию.

Дымшиц планировал, что после захвата самолета им продолжит управлять штатный экипаж. А если бы пилоты отказались, он сам был готов сесть за штурвал. Однако у этого плана имелись два изъяна: во-первых, Дымшиц раньше ни разу ни управлял Ту-124. А во-вторых, заговорщики узнали, что пилотам перед рейсами выдают пистолеты — и это тоже стало проблемой.

Израиль счел провокацией операцию «Свадьба»

Размышляя над планом «Свадьбы», Гилель Бутман в какой-то момент решил тайно посоветоваться с израильской стороной. Однако власти этой страны сочли задумку провокацией и настоятельно рекомендовали заговорщикам отказаться от нее. Бутман и большая часть его соратников так и поступила — но Марк Дымшиц и не думал сдаваться.

Гилель Бутман Фото: עץ הפקאן / Wikimedia

Вместе с близким другом Эдуардом Кузнецовым он решил все-таки пойти на угон, но вместо Ту-124 выбрал биплан Ан-2. Дымшиц знал, как управлять этим легким самолетом, а экипаж Ан-2 из двух пилотов он решил связать и оставить на земле. Новый план Дымшица поддержали 15 человек, в том числе диссиденты Мурженко и Федоров. Правда, и с новым планом не обошлось без вопросов: во-первых, Ан-2 вмещал всего 8 человек — кому-то из заговорщиков приходилось лететь стоя.

Эдуард Кузнецов Фото: Eduard Arzunyan / Wikimedia

Во-вторых, попытка захвата кукурузника в хорошо охраняемых аэропортах Ленинграда (их в то время было два — Пулково и Смольное) была заранее обречена на провал. Тогда, изучив все варианты, Дымшиц остановился на Ан-2, который должен был вылетать из Ленинграда в областной Приозерск. В Смольном в самолет должны были сесть 12 пассажиров, а четверо сообщников по плану встречали их в Приозерске. После захвата Ан-2 должен был лететь в шведский город Буден. Операцию назначили на 15 июня 1970 года.

Уже нельзя ничего изменить — у меня настроение камикадзе! В мыслях не прочь, чтоб нас сбили в воздухе — это был бы достойный конец. Мытарства мне надоели, идти на компромисс с совестью я не могу Алексей Мурженко Участник операции «Свадьба»

Ленинградский аэропорт Ржевка (в прошлом — Смольное) Фото: AlainDurand / Wikimedia

План заговорщиков сорвали сотрудники КГБ

В назначенный день заговорщики прибыли в аэропорт Смольное, но подняться на борт Ан-2 им было не суждено: у трапа их всех задержали сотрудники КГБ, по оперативным каналам узнавшие об операции. Одновременно четверых сообщников беглецов задержали в Приозерске.

На первых же допросах задержанные заявили: мол, они прекрасно знали, что оказались под колпаком КГБ, но решили идти до конца, понимая — в случае поимки история советских евреев, решившихся на дерзкий побег, прогремит на весь мир.

Угона не было. Это была акция, нацеленная на привлечение внимания Запада к запрету эмиграции из СССР. Мы устроили показуху и переиграли КГБ Эдуард Кузнецов Участник операции «Свадьба»

Самолет Ан-2, который хотели захватить участники операции «Свадьба» Фото: Ален Дюран / Wikimedia

Дело беглецов расследовали в кратчайшие сроки

Уголовные дела возбудили в отношении 12 участников операции «Свадьба» — обвинения не стали предъявлять лишь жене и двум дочерям Марка Дымшица, а также беременной 18-летней жене другого заговорщика, Лейба Ханоха. Расследование Ленинградского самолетного дела (именно так оно вошло в историю) завершили в кратчайшие сроки.

Однако прокуратура не спешила передавать его в суд — в надзорном ведомстве ждали ноябрьской сессии Генассамблеи ООН, где приняли спецрезолюцию о борьбе с угонами самолетов.

Это позволило обвинению выставить всех участников операции «Свадьба» международными преступниками

Кроме того, положение обвиняемых сильно осложнил первый в СССР успешный угон пассажирского самолета, который 15 октября 1970 года осуществили отец и сын Бразинкасы. Резонансный захват воздушного судна, который стоил жизни бортпроводнице Надежде Курченко, не сулил Дымшицу и его товарищам ничего хорошего.

Через день после появления в газетах сообщения о захвате советского самолета и убийства бортпроводницы следователь заявил мне, что это дело рук литовских евреев и теперь всех ждет жестокое наказание Гилель Шур Участник операции «Свадьба»

Организаторов «Свадьбы» приговорили к расстрелу

Процесс над фигурантами Ленинградского самолетного дела начался 15 декабря 1970 года — он проходил в старинном здании суда на Фонтанке. Меры безопасности максимально усилили: чтобы попасть на процесс, нужно было получить спецпропуск в райкоме партии, а затем пройти три кордона милицейского оцепления.

Особое внимание уделяли родственникам обвиняемых, которых тщательно досматривали на предмет звукозаписывающих устройств — впрочем, эта мера не помогла: аудиозаписи с заседаний в конечном итоге дошли до израильских радиостанций. А одним из слушателей на процессе стал знаменитый диссидент, академик Андрей Сахаров.

Израильтяне протестуют против вынесения смертного приговора участникам Ленинградского самолетного дела Фото: Government Press Office / Wikimedia

24 декабря 1970 года судебная коллегия по уголовным делам Ленинградского городского суда признала подсудимых виновными в измене Родине, попытке хищения в особо крупных размерах и антисоветчине. Десять заговорщиков получили от 4 до 15 лет лишения свободы, а их лидеров, Марка Дымшица и Эдуарда Кузнецова, приговорили к исключительной мере наказания.

За осужденных беглецов заступились мировые лидеры

Судьба авантюристов, казалось, была предрешена, но тут их история сделала неожиданный крутой поворот. За беглецов перед генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым заступились президент США Ричард Никсон и премьер-министр Израиля Голда Меир, которые попросили смягчить осужденным приговор.

Премьер-министр Израиля Голда Меир и президент США Ричард Никсон Фото: AP

Вскоре после этого в Президиуме Верховного суда РСФСР из-за мирового резонанса в рекордно короткие сроки началось рассмотрение кассационных жалоб адвокатов осужденных. Изначально речь шла о пересмотре наказания лишь Дымшицу и Кузнецову.

Но адвокат осужденного Иосифа Менделевича заявил о необходимости пересмотра всех приговоров по Ленинградскому самолетному делу.

Мы верим, что высокий суд согласится с мнением прокуратуры и заменит смертную казнь. Одновременно следует пропорционально смягчить наказания и всем остальным Семен Ария Адвокат участника «Ленинградского дела» Иосифа Менделевича

Лидеров операции «Свадьба» обменяли на советских разведчиков

Старания защитника не прошли даром: Президиум Верховного суда РСФСР смягчил наказания практически всем участникам «Свадьбы». К примеру, срок Иосифа Менделевича снизили с 15 до 12 лет лишения свободы. А 31 декабря 1970 года, в канун новогодних праздников, высшую меру наказания Дымшицу и Кузнецову заменили на 15 лет лишения свободы.

Фото: Смольский Сергей / ТАСС

Спустя восемь лет обоих лидеров заговорщиков обменяли на советских разведчиков Вальдика Энгера и Рудольфа Черняева, которые в США должны были провести в заключении 50 лет за шпионаж. В 1979 году еще пять осужденных по Ленинградскому самолетному делу вышли на свободу по УДО.

В 1981 году освободился и Иосиф Менделевич, которого вскоре после этого выслали из Советского Союза. В конце мая того же года он побывал на приеме в Белом доме по приглашению президента США Рональда Рейгана. Все участники операции «Свадьба» после освобождение эмигрировали в Израиль — и угонять самолет для этого им уже не пришлось.

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