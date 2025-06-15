Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:02, 15 июня 2025Мир

МИД Ирана отреагировал на атаки Израиля на нефтяные объекты

МИД Ирана предупредил о расширении войны из-за атак Израиля на нефтяные объекты
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Атаки Израиля по нефтегазовым районам Персидского залива могут привести к расширению войны. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, его цитирует РИА Новости.

«Нападение на Ассалуйе вчера является откровенной агрессией и очень опасным шагом. Перемещение боевых действий в регион Персидского залива — это стратегическая ошибка», — сказал министр.

Он предположил, что эта ошибка была намерено совершена для того, чтобы боевые действия распространились за пределами Ирана.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хочет после атаки на Иран вовлечь США в конфликт. Он назвал это неизбежным и добавил, что этого премьер Израиля добивался с самого начала.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла групповой удар по нефтезаводу в Полтавской области

    В России отказались видеть в поздравлении Пентагона российский флаг

    Раскрыта дата визита ХАМАС в Москву

    Турция поднимет плату за проход через Босфор и Дарданеллы

    В Израиле назвали число жертв среди мирного населения от ударов Ирана

    Появились новые подробности о побеге причастного к атаке дронов на российские регионы

    Российским туристам рекомендовали не ездить в Иран и Израиль

    Иран сообщил о смерти восьми командиров ВКС из-за атак Израиля

    Иран обвинил США в поддержке атаки Израиля

    В Иране задержаны агенты израильской МОССАД

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости