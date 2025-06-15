Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:10, 15 июня 2025Мир

Военный аналитик раскрыл план Нетаньяху после атаки на Иран

Аналитик Меркурис: Нетаньяху хочет втянуть США в ирано-израильский конфликт
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хочет после атаки на Иран вовлечь США в конфликт. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

«Рано или поздно в него [конфликт между Ираном и Израилем] неизбежно будут втянуты США, чего Нетаньяху добивался с самого начала», — сказал военный аналитик.

Ранее бывший советник Пентагона, отставной полковник сухопутных войск США Дуглас Макгрегор предупреждал, что война с Ираном может вовлечь США в третью мировую войну.

Между тем Иран через посредников обратился к США с призывом оказать влияние на Израиль и остановить их удары по стране. Усилия к прекращению огня также предпринимает Саудовская Аравия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Иране назвали условие для прекращения ударов по Израилю

    Словакия захотела отложить рассмотрение новых санкций против России

    Стал известен размер штрафа за незаконное изъятие российского паспорта

    Военный аналитик раскрыл план Нетаньяху после атаки на Иран

    Роднина высказалась о проблемах России

    В МИД Ирана высказались о появлении у страны ядерного оружия

    В Турции призвали конкретизировать сроки по новому раунду переговоров России и Украины

    Иран с одним призывом обратился к США через посредников

    Первый вице-премьер России рассказал об импортозамещении оборудования для добычи газа

    Иран заявил о планах представить США предложения к сделке по ядерной программе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости