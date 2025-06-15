Мощный взрыв прогремел в иранском Караджe, под удар попали лагеря КСИР

Мощный взрыв прогремел в иранском Караджe. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на местные СМИ.

Город подвергается бомбардировке, под удар попали лагеря Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Погибли два командира КСИР.

Ранее столица Ирана Тегеран вновь подверглась атаке Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Bellum Acta уточняет, что целью атак ЦАХАЛ мог стать министр обороны Ирана Азиз Насирзаде.

До того сообщалось, что в нескольких районах Израиля объявлена воздушная тревога из-за запущенных Ираном ракет. Военно-воздушные силы Израиля работают над поражением ракет.