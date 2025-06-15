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22:40, 15 июня 2025Мир

На Западе неожиданно высказались о России

Профессор Дизен: На Западе недооценивают Россию как оппонента
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

На Западе привыкли недооценивать геополитических соперников, что приводит к политическим ошибкам. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.

«Нам не разрешено не соглашаться, поскольку признание силы оппонентов осуждается как "проиранское", "пророссийское" или "прокитайское". Плохой анализ приводит к плохой политике», — отметил профессор.

По его мнению, культура цензуры и отмены сделала жителей западных стран слепыми, глухими и немыми.

Ранее экономист Филип Пилкингтон заявил, что США и Европа находятся в безысходной ситуации на Украине и не знают, как из нее выбираться. Он подчеркнул, что нельзя недооценивать тяжесть ситуации для Великобритании и Европейского союза (ЕС). По его словам, Лондон и ЕС не имеют представления, как выходить из сложившейся геополитической обстановки.

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