Профессор Дизен: На Западе недооценивают Россию как оппонента

На Западе привыкли недооценивать геополитических соперников, что приводит к политическим ошибкам. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.

«Нам не разрешено не соглашаться, поскольку признание силы оппонентов осуждается как "проиранское", "пророссийское" или "прокитайское". Плохой анализ приводит к плохой политике», — отметил профессор.

По его мнению, культура цензуры и отмены сделала жителей западных стран слепыми, глухими и немыми.

Ранее экономист Филип Пилкингтон заявил, что США и Европа находятся в безысходной ситуации на Украине и не знают, как из нее выбираться. Он подчеркнул, что нельзя недооценивать тяжесть ситуации для Великобритании и Европейского союза (ЕС). По его словам, Лондон и ЕС не имеют представления, как выходить из сложившейся геополитической обстановки.