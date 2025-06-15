Несколько человек находятся под завалами разрушенных домов в Израиле

Несколько человек находятся под завалами разрушенных домов в израильском городе Тамра после иранской атаки. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местные СМИ.
Отмечается, что четыре человека погибли, минимум 13 местных жителей пострадали. Также известно, что не менее трех человек погибли в Хайфе.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал военно-политический кабинет на экстренное заседание.
В нескольких районах Израиля была объявлена воздушная тревога из-за запущенных Ираном ракет. Военно-воздушные сил страны работают над поражением ракет. Мирным жителям посоветовали следовать указаниям командования тыла.