Нетаньяху экстренно созвал военно-политический кабинет Израиля

Нетаньяху созвал военно-политический кабинет на экстренное заседание

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал военно-политический кабинет на экстренное заседание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию премьера.

«Премьер-министр в эти минуты проводит заседание военно-политического кабинета», — говорится в заявлении.

Ранее в нескольких районах Израиля была объявлена воздушная тревога из-за запущенных Ираном ракет. Военно-воздушные сил страны работают над поражением ракет. Мирным жителям посоветовали следовать указаниям командования тыла.

13 июня президент России Владимир Путин высказался по поводу атаки Израиля на Иран. Он заявил, что Москва осуждает действия Израиля. Страна нарушила Устав ООН и международное право, сказал он.