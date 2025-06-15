Одну деталь в образе популярной актрисы на прогулке раскритиковали в сети

Популярная британская актриса и фотомодель Хелен Флэнаган прогулялась по Великобритании и была раскритикована в сети за внешний вид. Соответствующий материал и комментарии публикует Daily Mail.

34-летняя телезвезда вышла на публику в сером вязаном комплекте, состоящем из кардигана и расклешенных брюк, которые облегали ее фигуру. Помимо этого, звезда надела обувь с округленным носком, дополнив наряд массивной сумкой. Образ завершили серьги Chanel, укладка с собранными волосами и макияж в нейтральных тонах.

Пользователи сети оценили наряд Флэнаган в комментариях под статьей, обратив внимание на один предмет гардероба. «Эти брюки ей не идут», «О, боже, эти брюки», «Эта одежда плохо сидит на женщине, которая явно уже не такая худая, какой была когда-то», «Кошмар», — высказались они.

В феврале актриса и фотомодель Хелен Флэнаган похвасталась фигурой в нижнем белье. Телезвезда предстала перед камерой в комплекте, состоящем из бюстгальтера с косточками, трусов и пояса для чулок.