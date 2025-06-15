Эррол Маск: Российские СМИ запрещают в Европе из-за страха

Отец Илона Маска бизнесмен Эррол Маск заявил, что запрет российских средств массовой информации (СМИ) в Европе связан со страхом местных властей. Его комментарий по ситуации приводит РИА Новости.

По его мнению, стремление что-то запретить свидетельствует о сильной боязни. Маск-старший отметил, что в Европе еще остались альтернативные точки зрения.

«Вы можете это видеть в том, что касается выборов в разных местах. В Румынии, в Польше и так далее. И потом, конечно, Венгрия. И, конечно же, в Германии — АДГ», — разъяснил он.

До этого бизнесмен рассказал, что жители европейских государств все меньше хотят работать из-за распространения социализма.

Эррол Маск уверен, что желание покинуть страну, в которой повышают налогообложение, выглядит вполне естественно.

Он также подчеркивал, что страны Запада запугивают свое население российской угрозой, которой на самом деле нет.